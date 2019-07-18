Путін на зустрічі з Медведчуком вкотре заговорив про "прямі контакти" з ОРДЛО

Під час зустрічі з лідером партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком президент РФ Володимир Путін вкотре заявив, що мир на Донбасі можливий лише через прямі переговори української влади з представниками ОРДЛО.

Про це повідомляє у четвер DW.

"За три дні до парламентських виборів в Україні, у четвер, 18 липня, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. У ході зустрічі російський президент заявив, що повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливе "виключно у випадку прямого контакту" української влади з представниками непідконтрольних Києву регіонів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

При цьому Путін заявив: "Ми зі свого боку також робитимемо все, що від нас залежить, для того, щоб цей процес просувався необхідними темпами з потрібною якістю". Також очільник Кремля зазначив, що Росія співпрацюватиме "з будь-якою політичною силою" щодо відновлення "повноформатних відносин" між Росією та Україною.

Напередодні у Страсбурзі Медведчук представив свій "план врегулювання" на Донбасі, в якому практично повторив слова Путіна щодо мирних переговорів. За словами політика, мир на сході України встановити "можна тільки внаслідок переговорів, прямого діалогу, діалогу Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою". Медведчук також запевнив, що його партія пропонує "надати автономію Донбасу, і автономію у складі України".

Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Згідно з останнім опитуванням, оприлюдненим 18 липня соціологічною службою Центру Разумкова, "Опозиційна платформа - За життя" посідає друге місце з результатом у 13,3% голосів виборців, які голосуватимуть і визначилися з вибором. При цьому за "Слугу народу" готові проголосувати 44,4% респондентів, за ВО "Батьківщина" - 8,5%, за "Європейську солідарність" - 7,5%, а за партію "Голос" - 6,8%.