Через спалах насильства в Торонто хочуть заборонити пістолети

Протягом останніх трьох днів у Торонто - найбільшому місті Канади - сталося дванадцять епізодів стрілянини, у яких постраждали 16 осіб.

Про це поінформував керівник поліції Торонто Марк Саундерс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що ніхто з потерпілих не загинув, але у кількох - тяжкі поранення.

За словами керівника поліції, більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовано в північно-західній частині міста.

Мер Торонто Джон Торі назвав цю ситуацію неприйнятною і закликав запровадити заборону на пістолети в місті. “Я твердо переконаний, що заборона пістолетів допоможе нам вирішити проблему насильства із застосуванням вогнепальної зброї, яка спіткало місто та його околиці”, - написав Торі у Twitter.

I remain firmly of the belief that a handgun ban will help us address the gun violence we are experiencing in our city and the surrounding region. — John Tory (@JohnTory) 5 серпня 2019 р.

У Канаді діють доволі суворі правила обігу зброї (хоча вони суттєво відрізняються залежно від провінції). При цьому країна належить до першої десятки держав за кількістю вогнепальної зброї у громадян.