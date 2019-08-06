У нічному клубі Торонто відкрили стрілянину: 7 поранених, 1 — у критичному стані

Унаслідок стрілянини в нічному клубі в канадському Торонто семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Globalnews з посиланням на місцевих поліцейських.

“Одна людина знаходиться у критичному стані та ще 6 отримали поранення в результаті стрілянини у нічному клубі на півночі Торонто в понеділок уночі”, - йдеться у повідомленні.

Наразі четверо людей перебуває в лікарні.

За даними поліцейського Стейсі Девіс, була інформація, що стрілянина сталася в результаті конфлікту в самому клубі.

Проте правоохоронці досі не повідомили інформацію про ймовірного стрілка.

Зазначається, на момент стрілянини в нічному клубі перебувало 250 людей.

Як повідомлялося раніше, 22 людини загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, у суботу вранці.

А в суботу вночі сталася ще одна стрілянина у місті Дейтон, що в штаті Огайо. Там терорист розстріляв 9 осіб і поранив ще 27 людей.

4 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.