Болгарія отримала від Єврокомісії майже €3 мільйони на боротьбу з АЧС

Європейська комісія надала Болгарії 2,9 мільйона євро для боротьби з африканською чумою свиней.

Таке рішення прийнято за підсумками зустрічі міністра сільського господарства Болгарії Десіслави Танєвої з єврокомісаром з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Вітянісом Андрюкайтісом, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Фінансова допомога в розмірі 2,9 мільйона євро була надана Болгарії згідно з Планом боротьби з африканською чумою свиней», - йдеться в повідомленні міністерства сільського господарства та продовольства Болгарії.

Зазначається, що болгарська сторона також очікує виділення найближчим часом Єврокомісією екстреної допомоги в обсязі 11 мільйонів євро для подолання наслідків АЧС у тих регіонах, де вже знищено велике поголів'я свиней.

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Як повідомляв Укрінформ, у низці великих комплексів вирощування свиней в Русенській і Разградській областях Болгарії через хворобу було знищено кілька десятків тисяч тварин.

У місті Свіштові оголошено надзвичайний стан, тут на кордоні з Румунією категорично заборонено провезення м'ясних продуктів.