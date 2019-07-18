Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней

Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней

Укрінформ
Військовослужбовці болгарської армії, поліції й жандармерії будуть надавати допомогу місцевій владі в боротьбі з африканською чумою свиней (АЧС).

Про це стало відомо за підсумками зустрічі міністра землеробства, продовольства і лісового господарства Десіслава Танева з керівництвом Національного агентства безпеки продовольства і представниками міністерства оборони Болгарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На жаль, сьогодні виявлено ще два вогнища африканської чуми свиней - в областях Враца і Тирговіште. До цього часу у країні вже існують 15 вогнищ АЧС у домашніх господарствах і стільки ж випадків захворювання було зареєстровано у диких кабанів у лісових масивах», - зазначила міністр.

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За її словами, відсьогодні посилюються перевірки в аеропортах, на авто- та залізничних вокзалах, а також у морських портах.

Міністерством внутрішніх справ Болгарії особливу увагу буде приділено перевіркам автомобілів, які проїжджають через карантинні зони. Будуть перевірятися також усі без винятку автомобілі, що перевозять м'ясні продукти та тварин.

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У місцях зараження створено карантинні зони, де постійно чергують співробітники МВС і військовослужбовці Національної армії.

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