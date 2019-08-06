Посол США у Росії подав заяву про відставку

Посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Хантсман цього вівторка подав американському президенту Дональду Трампу заяву про відставку зі своєї посади.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на заяву Хантсмана.

«Посол США в Москві Джон Хантсман подав у вівторок Дональду Трампу заяву про свою відставку», - йдеться в повідомленні.

У своїй заяві американський посол підкреслив, що «американське громадянство - це привілей», і що, на його думку, «основна відповідальність полягає у служінні країні».

«Я пишаюся тією довірою, яку ви надали мені як послу Сполучених Штатів в Росії в цей історично складний період двосторонніх відносин. Я обіцяю докласти всіх зусиль для сприяння плавному переходу, який забезпечить належне втілення наших зовнішньополітичних цілей», – наголосив Хантсман.

Відставка Джона Хантсмана з цієї посади вступить у силу 3 жовтня. Послом в РФ він був з 2017 року.

Як зазначає ЗМІ, Хантсман, який до 2009 року був губернатором штату Юта, а згодом – послом США в Китаї, після повернення на батьківщину подумує про ще один губернаторський термін.