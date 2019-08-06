В Австралії затримали понад 70 “кліматичних” протестувальників

Поліція Австралії затримала у Брісбені щонайменше 72 людини, які брали участь в акції для привернення уваги до зміни клімату, але порушили громадський порядок.

Про це повідомляє dpa.

“Австралійська поліція затримала й висунула звинувачення 72 особам, які взяли участь у “кліматичній акції” та перешкоджали транспортному руху в північному місті Брісбен у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє dpa, загалом в акції взяли участь 300 людей. Заходи щодо привернення уваги до зміни клімату розпочалися вранці в кількох районах міста.

Акція була організована відділенням організації британських кліматичних активістів Extinction Rebellion.

За даними поліції в штаті Квінсленд, 72 особам, віком від 18 до 73, були пред'явлені звинувачення, зокрема, в непокорі поліції, перешкоджанні правосуддю й порушенню громадського порядку.

Як повідомлялося, у Лондоні з 15 квітня розпочалися протести, які очолює британська кліматична група Extinction Rebellion.

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Протестувальники вимагають скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити кліматичний та екологічний надзвичайний стан і організувати збори громадян для розробки надзвичайного плану дій щодо зміни клімату та екологічної ситуації загалом.

2 травня парламент Великої Британії схвалив оголошення надзвичайної ситуації в галузі навколишнього середовища та клімату.