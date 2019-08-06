Путін розпочав найбільшу глобальну спекуляцію золотом - ЗМІ

РФ активно поповнює свої золоті запаси, створивши найбільшу спекуляцію на світовому ринку цього дорогоцінного металу.

Про це повідомляє NTV в публікації під назвою «Володимир Путін у золотій лихоманці».

«Російський центробанк за вказівкою Путіна скуповує від 4 до 5 тонн золота. Щотижня. Він займається цим вже багато місяців. Майже непомічений світовою громадськістю Путін розпочав найбільшу глобальну спекуляцію золотом за десятиліття», - йдеться у статті.

Золоті запаси РФ зараз перевищують 2000 тон, зазначає видання. Лише в червні Москва придбала 18,66 тонни дорогоцінного металу. З початку року золотий скарб Путіна виріс на 100 тонн.

Спекуляції Путіна, здається, спрацьовують, пише автор статті Вольфрам Маєр. Оскільки ціна золота виросла на 20% протягом року і тепер досягла шестирічного максимуму, російські резерви арифметично збільшилися приблизно на 20 мільярдів доларів. Аналітики оцінюють вартість дорогоцінного металу в сховищах центрального банку Росії у понад 100 мільярдів доларів. Путін гордо заявляє: «Уперше в нашій історії наші резерви покривають весь зовнішній борг, як державний, так і приватний».

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Всесвітня рада з золота (WorldGoldCouncil) визначила, що російський центробанк уже минулого року був найбільшим світовим покупцем золота - в московські сховища було покладено 274,3 т, придбаного, серед іншого, за долари, отримані від продажу державних облігацій США.

Загалом частка світових золотих запасів у центральних банків по світу за один рік зросла на 651 тону. Це найбільше співвідношення з 1971 року, коли США відмовились від золотого стандарту. Майже половина з цього припадає на центральний банк Росії. І запущена Путіним золота лихоманка триває тиждень за тижнем.

Купівлею золота Путін передусім переслідує політичний мотив, йдеться у матеріалі. Росія хоче послабити доларове домінування і прагне «дедоларизувати» свої резерви та свою торгову валюту. Імпорт та експорт системно переорієнтується на національні валюти з усе більшим числом держав-партнерів. Згідно з аналізом Bloomberg, наразі величезні торговельні потоки до Росії та з Росії обробляються без жодних розрахунків у доларах.

А оскільки долар - з точки зору Москви - використовується як політична зброя проти Росії, золото є ідеальним для захисту від санкцій, прив'язаних до долара. У той час як золотовалютні резерви зростають до рекордно високих показників, зараз у сховищах російського центрального банку є лише 12,8 млрд доларів державних облігацій США, тоді як у 2010 році їх було майже 180 мільярдів доларів.

Антиамериканська мотивація «переходу» на золото має для Путіна зараз два «дивні спекулятивні наслідки».

З одного боку, ціна на золото зростає з кожним подальшим посиленням торгової американсько-китайської суперечки. Взагалі кожна невизначеність на світових фінансових ринках призводить до зростання цін на золото, тому багато інвесторів у всьому світі вважають золото безпечним активом на випадок криз. Отже, чим сильніше президент США Дональд Трамп буде втягуватися в торговельну сутичку з Китаєм, тим більш цінним буде золотий скарб Путіна.

З іншого боку, золоті спекуляції Путіна також виграють від політики Трампа щодо здешевлення грошей (девальвації). Чим активніше Вашингтон і Федрезерв підштовхують процентні ставки до зниження, тим більш цікавою глобальною інвестицією стає золото.

Але він просуває свої спекуляції також і через власну ініціативу. Майже все золото, яке видобувається російськими шахтами, зараз скуповується центробанком РФ. Минулого року він придбав 274 із 314 тонн золота, видобутого в Росії. Це призводить до зменшення металу в обігу на світовому ринку і, відтак, зростання його ціни. Обсяги світового виробництва в застої. Goldman Sachs прогнозує, що світові обсяги видобутку золота навіть зменшаться в найближчі роки.

Путін – не єдиний, хто бажає позбавитися від доларової залежності. Шляхом Путіна йде Китай, який продає величезні обсяги своїх державних облігацій в США та купує натомість золото. У першому півріччі КНР додала ще 74 тонн до свого золотого багатства через такі операції. Навіть Туреччина, Польща, Угорщина та Казахстан раптом копіюють стратегію та збільшують закупівлі золота.

План Путіна «Геть долар, вперед із золотом» диктує правила гри, йдеться у статті. Автор зазначає, що до 20-річного ювілею свого правління цього тижня російський президент влаштовує «світовий політичний переворот капіталістичного гатунку». Путін хоче перемогти США їх власними засобами, пише автор.

Фото: ANSA