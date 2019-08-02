В РФ хочуть підняти штраф за стихійні акції до 1 мільйона рублів

Депутат Держдуми РФ Михайло Старшинов запропонував підвищити штрафи за участь у несанкціонованих масових акціях до 1 млн рублів, а також збільшити термін затримання порушника до трьох діб для проведення необхідних оперативно-розшукових заходів.

Про це повідомляє ТАСС.

"Вважаю, що правильно було б збільшити штрафи з нинішніх 10-20 тис. до 1 млн рублів, щоб люди замислювалися про наслідки порушення закону", - сказав депутат.

Крім того, він вважає, що необхідно збільшити термін адміністративного затримання до 72 годин.

Водночас, мерія Москви дозволила провести два мітинги - 10 і 11 серпня - чисельністю до 100 тис. учасників кожен.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня у центрі Москви відбулася неузгоджена акція за допуск незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми, на ній затримали понад 1300 осіб. Росгвардія заявила, що під час акції нібито постраждали двоє бійців. Після цього російські ЗМІ повідомляли, що проти учасників неузгодженого мітингу 27 липня відкриють не менше десяти кримінальних справ.