Отруєння Скрипалів: санкції США проти Росії набудуть чинності наприкінці серпня

Отруєння Скрипалів: санкції США проти Росії набудуть чинності наприкінці серпня

Укрінформ
Розпорядження Міністерства фінансів США про введення нового пакету антиросійських санкцій через отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері набуде чинності 26 серпня.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

"Директива закону CBW (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act - Закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону на його бойове застосування від 1991 року — ред.) набуде чинності 26 серпня 2019 року", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги.

5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Згодом Державний департамент США прийняв рішення про введення в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року. Відповідно до закону, санкції вводять в два етапи.

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Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної і біологічної зброї і не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.

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