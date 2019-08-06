У Росії загасили пожежу на військовому складі

У Росії загасили пожежу на військовому складі

Укрінформ
Пожежу на військовому складі в Красноярському краї РФ ліквідовано, детонація боєприпасів припинилася. У зв'язку з цим повітряний простір у районі НП відкрито.

Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на Міноборони РФ.

"У Красноярському краї відкрили повітряний простір у районі військових складів, де вчора почалися вибухи. Пожежу повністю ліквідовано. Детонація боєприпасів припинилася", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що осколками були поранені кілька людей, пошкоджені будівлі у найближчих населених пунктах. Загалом постраждали 12 осіб, одна вважається зниклою безвісти. Губернатор Олександр Усс каже, що є свідки загибелі цієї людини.

Загалом з небезпечної зони було евакуйовано понад шістнадцять тисяч місцевих жителів. За словами заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова, залишається загроза підриву окремих боєприпасів.

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Як повідомлялося, загоряння сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів і спричинені цим вибухи сталися 5 серпня близько 13:00 за московським часом на території одного із складів військової частини в Ачинському районі на заході Красноярського краю. У населених пунктах, розташованих в радіусі 20 км від місця НП, була оголошена евакуація. На території Ачинського району Красноярського краю був запроваджений режим НС.

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