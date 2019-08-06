У Росії загасили пожежу на військовому складі

"У Красноярському краї відкрили повітряний простір у районі військових складів, де вчора почалися вибухи. Пожежу повністю ліквідовано. Детонація боєприпасів припинилася", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що осколками були поранені кілька людей, пошкоджені будівлі у найближчих населених пунктах. Загалом постраждали 12 осіб, одна вважається зниклою безвісти. Губернатор Олександр Усс каже, що є свідки загибелі цієї людини.

Загалом з небезпечної зони було евакуйовано понад шістнадцять тисяч місцевих жителів. За словами заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова, залишається загроза підриву окремих боєприпасів.

Як повідомлялося, загоряння сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів і спричинені цим вибухи сталися 5 серпня близько 13:00 за московським часом на території одного із складів військової частини в Ачинському районі на заході Красноярського краю. У населених пунктах, розташованих в радіусі 20 км від місця НП, була оголошена евакуація. На території Ачинського району Красноярського краю був запроваджений режим НС.