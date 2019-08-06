Вибухи на військових складах в РФ: одна людина вважається зниклою безвісти

Одна людина вважається зниклою безвісти після вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю (РФ).

Про це повідомив журналістам губернатор Красноярського краю Олександр Усс, передає ТАСС.

"За нашими даними, один зник безвісти", - сказав Усс.

Він уточнив, що мова йде про цивільну особу.

За його словами, до цього моменту за медичною допомогою у зв'язку з вибухами звернулося 12 осіб. Загрози для їх життя і здоров'я немає.

Водночас, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков повідомив журналістам, що ще одну людину, що вважалася зниклою, вже знайшли і повернули близьким.

Він також зазначив, що попередньою причиною пожежі на військовому складі вважається людський фактор.

"Причина попередня - це людський фактор. Точніше скажуть слідчі органи і прокуратура", - сказав Булгаков.

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Генерал армії додав, що арсенал підлягає розформуванню.

До цього моменту детонація порохових зарядів на складі боєприпасів в селі Кам'янка Красноярського краю припинилася, проте залишається загроза підриву окремих боєприпасів.

Як повідомлялося, займання сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів і вибухи, що воно спричинило, сталися 5 серпня на території одного зі складів військової частини в Ачинському районі на заході Красноярського краю. У населених пунктах, розташованих в радіусі 20 км від місця НП, була проведена евакуація. На території Ачинського району введено режим надзвичайної ситуації.