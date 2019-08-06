Британія візьме участь у місії охорони Ормузської протоки

Лондон оголосив про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“У рамках коаліції британський військово-морський флот буде працювати з американським флотом для забезпечення безпеки комерційних судів в Ормузькій протоці", - цитує агентство заяву британського уряду.

Зазначається, що Лондон дав згоду приєднатися до місії після конструктивних дискусій на міжнародній конференції, що відбулася в Бахрейні 31 липня.

"Велика Британія рішуче налаштована гарантувати своїм суднам захист від незаконних загроз. З цієї причини ми приєдналися до нової військово-морської коаліції щодо забезпечення безпеки в Перській затоці". - зазначив міністр оборони Бен Воллес.

Своєю чергою глава британського МЗС Домінік Рааб підкреслив необхідність забезпечити всім міжнародним суднам свободу пересування та навігації в Ормузькій протоці, "враховуючи зростання загрози".

"Наша мета - забезпечити широку міжнародну підтримку, аби зберегти свободу навігації в регіоні відповідно до міжнародного права", - наголосив глава британської дипломатії.