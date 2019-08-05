Помпео: США зможуть сформувати коаліцію в Перській затоці

Помпео: США зможуть сформувати коаліцію в Перській затоці

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що «дуже впевнений» у тому, що Вашингтону вдасться сформувати міжнародну коаліцію з безпеки судноплавства в Перській затоці.

При цьому він не уточнив, які держави братимуть участь у цій коаліції, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що отримав відповіді від деяких союзників, і заяв можна очікувати найближчим часом.

Помпео та Еспер виступали 4 серпня у рамках візиту до Австралії, запропонувавши там низці країн створити коаліцію після загострення відносин з Іраном, зокрема, після захоплення Тегераном британського танкера. Однак поки це пропозиція отримала мало підтримки.

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Міністр оборони Австралії Лінда Рейнольдс заявила, що її країна серйозно вивчить пропозицію США, але, за її словами, рішення поки не прийнято.

В уряді Канцлера Німеччини Ангели Меркель 31 липня заявили, що Німеччина не бажає під'єднуватися до військово-морської місії під керівництвом США в Ормузькій протоці, але розглядає можливість участі в європейській морській місії.

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Міністр закордонних справ країни Гайко Маас також 31 липня заявив, що Німеччина не братиме участь в американській ініціативі.

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