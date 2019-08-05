Помпео: США зможуть сформувати коаліцію в Перській затоці

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що «дуже впевнений» у тому, що Вашингтону вдасться сформувати міжнародну коаліцію з безпеки судноплавства в Перській затоці.

При цьому він не уточнив, які держави братимуть участь у цій коаліції, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що отримав відповіді від деяких союзників, і заяв можна очікувати найближчим часом.

Помпео та Еспер виступали 4 серпня у рамках візиту до Австралії, запропонувавши там низці країн створити коаліцію після загострення відносин з Іраном, зокрема, після захоплення Тегераном британського танкера. Однак поки це пропозиція отримала мало підтримки.

Міністр оборони Австралії Лінда Рейнольдс заявила, що її країна серйозно вивчить пропозицію США, але, за її словами, рішення поки не прийнято.

В уряді Канцлера Німеччини Ангели Меркель 31 липня заявили, що Німеччина не бажає під'єднуватися до військово-морської місії під керівництвом США в Ормузькій протоці, але розглядає можливість участі в європейській морській місії.

Міністр закордонних справ країни Гайко Маас також 31 липня заявив, що Німеччина не братиме участь в американській ініціативі.