Ірак заявив, що не має відношення до затриманого Іраном танкеру

Танкер, який 31 липня був затриманий загоном Корпусу вартових Ісламської революції, не має відношення до Іраку.

Про це йдеться в заяві іракського міністерства транспорту, яке в неділю, 4 серпня, навів телеканал Al Arabiya.

Зазначається, що "судно, яке Іран затримав у Перській затоці, не належить Іраку".

Раніше телеканал процитував представника КВІР, який запевнив, що нафтоналивне судно, затримане за підозрою у контрабанді пального, "є іракським танкером".

Нагадаємо: військові КВІР повідомили, що 31 липня затримали танкер, що йшов під іноземним прапором в арабську країну. Стверджується, що на борту судна виявили 700 тисяч літрів контрабандного пального.