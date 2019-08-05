Ірак заявив, що не має відношення до затриманого Іраном танкеру

Ірак заявив, що не має відношення до затриманого Іраном танкеру

Укрінформ
Танкер, який 31 липня був затриманий загоном Корпусу вартових Ісламської революції, не має відношення до Іраку.

Про це йдеться в заяві іракського міністерства транспорту, яке в неділю, 4 серпня, навів телеканал Al Arabiya.

Зазначається, що "судно, яке Іран затримав у Перській затоці, не належить Іраку".

Раніше телеканал процитував представника КВІР, який запевнив, що нафтоналивне судно, затримане за підозрою у контрабанді пального, "є іракським танкером".

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Нагадаємо: військові КВІР повідомили, що 31 липня затримали танкер, що йшов під іноземним прапором в арабську країну. Стверджується, що на борту судна виявили 700 тисяч літрів контрабандного пального.

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