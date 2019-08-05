Через вибух складу боєприпасів у РФ проводиться евакуація в радіусі 20 кілометрів

Осколки від снарядів, що вибухнули, розлітілися в радіусі 15 км, вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках. Постраждали вісім осіб, в тому числі четверо військових. У постраждалих осколкові поранення та опіки. За даними джерела, в результаті НП загинув один військовослужбовець, проте в Міноборони РФ спростовують дану інформацію.

Особовий склад військового складу є евакуйований, МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. Вже евакуйовано понад 3 тисяч осіб (населення пунктів Кам'янка, Заворка, Малий Улуй, Ключі, Сосновий бор, дитячий табір "Сокіл"). Близько тисячі мешканців сіл, розташованих поблизу військової частини, евакуювалися самостійно.

Як повідомив мер міста Ачинська Ілай Ахметов, до евакуації після НП готують і жителів цього міста. У пресслужбі міської адміністрації уточнили, що йде евакуація близько 11 тис. жителів. У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення.

На майданчику з утилізації, де сталася пожежа, перебуває близько 25 тисяч боєприпасів. Територію військової частини оточено. Штатні чергові розрахунки вжили заходів, щоб не допустити поширення вогню і забезпечити безпеку на місці НП. На місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги.

Повітряний простір над військовою частиною закрито на всіх ешелонах в радіусі 30 км. Компанія РЖД обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці, Ачинський глиноземний комбінат "Русала" прийняв рішення про повну зупинку робіт і евакуацію співробітників після вибухів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу направив свого заступника Дмитра Булгакова для організації оперативної ліквідації загоряння складу.

До Ачинська також відправився перший заступник глави МНС РФ Олександр Чупріян.

Склад Центру МТЗ Центрального військового округу в Ачинському районі є одним з найстаріших в системі матеріально-технічного забезпечення збройних сил, повідомили в Міноборони. Його планували розформувати до 2022 року.