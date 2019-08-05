Британському місту загрожує небезпека прориву греблі

У Великій Британії сотні людей, евакуйованих зі своїх будинків у місті Вейлі Брідж через небезпеку прориву пошкодженої греблі, не можуть повернутися додому, адже небезпека досі залишається.

Про це повідомляє SkyNews.

«Близько 1500 жителям з міста Вейлі Брідж в Дербіширі раніше повідомили, що вони можуть ненадовго повернутися до своїх домівок, щоб забрати своїх домашніх тварин, ліки та інші необхідні речі. Але прогнози подальших гроз та сильних дощів змусили поліцію скасувати рішення на тлі посилених побоювань щодо безпечності греблі», - йдеться в повідомленні.

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Британські військові гелікоптери скинули вже понад 400 мішків із піском - кожен вагою в тонну - щоб допомогти відремонтувати стіну греблі, а близько 150 пожежників використовували насоси великого об'єму для відведення води з водосховища Тоддрук.

За інформацією департаменту з навколишнього середовища, рівень води з четверга знизився на 1,3 метра, але гребля залишається у «критичному стані», і правоохоронці попередили, що прорив все ще є цілком реальною загрозою.