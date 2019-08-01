Сильні дощі спричинили повені у Британії

Рясні дощі над Британією призвели до підвищення рівня води в річках та затоплення населених пунктів щонайменше в одному з графств Англії.

Про це повідомляє Sky News.

"Щонайменше 11 людей з маленького графства Чешир були врятовані рятувальниками від наслідків паводку, оскільки рясні опади спричинили надзвичайну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Final update for this evening. Our crews have returned home after a 7 hour stint performing rescues, salvage operations and incidents involving electrics and flood water. Our appliance has been mobilised to over 20 incidents. Our last one being a person stuck in flood water. pic.twitter.com/0RpgCjTAht — Poynton Fire Station (@PoyntonFS) 1 серпня 2019 р.

Надзвичайний стан був оголошений у середу у містечку Пойнтон, після того як потужні зливи пройшли всією територію графства Чешир.

Фото: РА

У багатьох районах центральної, північно-західної та північно-східної Англії влада видала попередження про повені. Протягом сьогоднішнього дня місцева влада оголосила "жовтий" рівень тривоги через сильні дощі та грози у районах на північ від Манчестера, Шеффілда та Лінкольна.

Як очікується, зливи посилюватимуться протягом другої половини дня, з ймовірністю сильної грози. Багато автошляхів затоплені, або на них стався обвал дорожнього покриття. Поліція попередила місцевих мешканців, що варто бути обережними та не ігнорувати знаки "дорога закрита".

Окрм того, неподалік від міста Манчестер існує висока загроза прориву дамби через повінь, у місті Вейлі Брідж розпочалася евакуація, додає видання Independent.

Головне фото: @JohnYates1970