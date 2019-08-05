У Білорусі назвали можливу дату виборів
Про це заявила голова Центральної виборчої комісії країни Лідія Єрмошина на телеканалі ОНТ.
За її словами, президентська кампанія, швидше за все, пройде в термін, визначений Конституцією.
"Останнє можливе неділю - 30 серпня 2020 року", - розповіла вона.
Також зазначила Єрмошина, що до кінця літа білоруси повертаються з відпусток, студенти готуються до нового навчального року, тому 30 серпня більшість громадян за місцем своєї реєстрації.
Нагадаємо: раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Лукашенко став президентом у 1994 році, і вже через два роки провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.
В 2019 році у Білорусі відбудуться дострокові вибори в парламент.