У Білорусі назвали можливу дату виборів

Вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії країни Лідія Єрмошина на телеканалі ОНТ.

За її словами, президентська кампанія, швидше за все, пройде в термін, визначений Конституцією.

"Останнє можливе неділю - 30 серпня 2020 року", - розповіла вона.

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Також зазначила Єрмошина, що до кінця літа білоруси повертаються з відпусток, студенти готуються до нового навчального року, тому 30 серпня більшість громадян за місцем своєї реєстрації.

Нагадаємо: раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Лукашенко став президентом у 1994 році, і вже через два роки провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.

В 2019 році у Білорусі відбудуться дострокові вибори в парламент.