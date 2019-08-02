У Білорусі в серпні пройде свято української культури

Художні колективи та народні майстри з Чернігова візьмуть участь у святкуванні Днів української культури у білоруському Верхньому місті 17 серпня.

Про це БЕЛТА повідомив речник посольства України в Білорусі Павло Троян.

"Художні колективи і народні майстри з Чернігова візьмуть участь у святкуванні Днів української культури у Верхньому місті 17 серпня", - йдеться у повідомленні.

На концерті виступлять професійні та аматорські творчі колективи та індивідуальні виконавці з України. З Чернігівського обласного філармонійного центру до Мінська приїдуть народний хор, колектив концертних виконавців і джаз-бенд BissQuit.

Білоруси також візьмуть участь у святі української культури: народні пісні і танці представлять ансамблі "Пісочниця", "Берегиня", "Барвінок", "Ватра" тощо. Крім того, буде організовано виставку традиційної української вишивки рушників і національного вбрання, виконаної майстрами народної творчості Білорусі.

В експозиції народних художніх ремесел Чернігівської області будуть представлені кераміка, лозоплетіння, соломоплетіння, ткацтво, вишивка.

Для відвідувачів проведуть також майстер-клас з гончарства і ковальства, презентацію туристичного потенціалу України та відкритий урок з вивчення української мови.

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Свято української культури пройде з 12.00 до 17.00 на площі Свободи. Захід проводиться за підтримки посольства України в Білорусі.

Організаторами виступають Мінміськвиконком, Республіканський центр національних культур, Білоруське громадське об'єднання українців "Ватра", Мінське громадське об'єднання українців «Заповіт».