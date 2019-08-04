В Судані військові та опозиція підписали документ, що тимчасово замінить конституцію

У Судані в неділю військові та представники опозиції підписали конституційну декларацію, яка тимчасово має замінити конституцію цієї африканської країни.

Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в Twitter.

«Представники перехідної військової ради та опозиції Судану у неділю, 4 серпня, підписали конституційну декларацію, яка тимчасово замінить конституцію країни», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, підписання цієї конституційної декларації стало результатом домовленості про формування спільного органу влади, до якого входитимуть військові та цивільні. Підписанню угоди передували тривалі переговори на тлі акцій протесту.

Склад спільного органу суданської влади оголосять уже в понеділок, 5 серпня.

Військова рада отримала владу в результаті перевороту та усунення президента Омара аль-Башира у квітні 2019 року.