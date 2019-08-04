В Судані військові та опозиція підписали документ, що тимчасово замінить конституцію

В Судані військові та опозиція підписали документ, що тимчасово замінить конституцію

Укрінформ
У Судані в неділю військові та представники опозиції підписали конституційну декларацію, яка тимчасово має замінити конституцію цієї африканської країни.

Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в Twitter.

«Представники перехідної військової ради та опозиції Судану у неділю, 4 серпня, підписали конституційну декларацію, яка тимчасово замінить конституцію країни», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, підписання цієї конституційної декларації стало результатом домовленості про формування спільного органу влади, до якого входитимуть військові та цивільні. Підписанню угоди передували тривалі переговори на тлі акцій протесту.

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Склад спільного органу суданської влади оголосять уже в понеділок, 5 серпня.

Військова рада отримала владу в результаті перевороту та усунення президента Омара аль-Башира у квітні 2019 року.

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