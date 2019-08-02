У Судані затримали силовиків, які розстріляли учнівську демонстрацію

Сімох співробітників силових структур затримали за підозрою в розстрілі демонстрації, в результаті якого загинули п'ятеро підлітків.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Перехідна військова рада Судану оголосила, що влада заарештувала винних у стрілянині на демонстрації школярів у штаті Північний Кордофан", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що винні є співробітниками так званих Сил швидкої підтримки. Вони охороняли судансько-французький банк на ринку міста Ель-Обейд.

Усіх сімох заарештовано й передано прокуратурі штату Північний Кордофан для проведення слідчих і судових процедур.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Судані були застрелені п'ятеро осіб, які брали участь в акції протесту. Демонстранти висловлювали невдоволення діями переходної військової ради Судану, яка обіцяла передати владу цивільній адміністрації.

12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак активісти не прийняли нової влади та закликали до опору.