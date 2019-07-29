У Судані під час акцій протесту снайпери застрелили п'ятеро студентів

У Судані під час акції протесту були застрелені п'ятеро студентів.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"П'ять студентів загинули під час протестів у центральній частині Судану у понеділок", - заявили у Центральному комітеті суданських лікарів.

У заяві зазначається, що снайпери відкрили вогонь по протестувальниках у місті Ель-Обейд у штаті Північний Кордофан.

Повідомляється також про кількох постраждалих від насильства. Стрільців наразі не ідентифікували.

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Сьогоднішня акція проводилася з метою тиску на перехідну військову раду Судану, що обіцяла передати владу цивільній адміністрації. Як відомо, 12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Нині він перебуває у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак активісти не сприйняли нову владу та закликали до подальшого опору.