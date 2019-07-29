У Судані демонстранти знову вийшли на акції протесту

У Судані демонстранти знову вийшли на вулиці столиці міста Хартум після оголошення держрозслідуванням офіційної цифри загиблих — 87 людей — під час протестів 3 липня.

Про це повідомляє AFP.

"Державне розслідування офіційно заявило про 87 людей, які загинули під час розгону силовиками акції протесту 3 червня. Активісти вийшли знову на вулиці столиці, оскільки вважають цю цифру занадто низькою", - йдеться у повідомленні.

На початку червня у столиці Судану Хартумі військова поліція відкрила вогонь по учасниках протесту, які вже багато тижнів блокували будівлю командування армії.

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Нагадаємо: 12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак активісти не прийняли нову владу та закликали до подальшого опору.