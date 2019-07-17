Військові й опозиція Судану домовилися про розподіл влади

Керівні генерали Судану і керівників протестних акцій підписали угоду про розділення влади в країні.

Про це повідомляє ВВС.

«Керівна військова рада Судану і лідери опозиції підписали угоду про розділення влади», - йдеться в повідомленні.

Віцепрезидент військової хунти Мохамед Хамдан «Хемет» Даголо назвав це «історичним моментом» для країни.

Як повідомлялося, 12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада. Однак керівники акцій протесту, які були направлені проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати громадянський перехідний уряд.

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Керівні генерали Судану і керівники протестних акцій підписали угоду про створення суверенної ради, президентство в якій буде чергуватися між військовими і цивільними, терміном на три роки або трохи більше.

Фото: Khaled Elfiqi/EPA