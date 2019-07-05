Військові і опозиція в Судані домовилися створити перехідний уряд

Керівні генерали Судану і лідери протестних акцій досягли угоди про створення в країні перехідного уряду.

Про це пише AFP.

«Обидві сторони домовилися про створення суверенної ради, президентство в якій буде чергуватися між військовими і цивільними, терміном на три роки або трохи більше», — повідомив посередник від Африканського союзу Мухаммед ель Хачен Лебатт.

Як зазначається, домовленості були досягнуті після майже дводенних переговорів між представниками армії Судану і лідерами протестів. Сторони ніяк не могли дійти згоди, хто буде керувати країною під час перехідного періоду після повалення диктатора — військові або цивільні.

Вони також домовилися почати розслідування актів насильства, що відбувалися в останні тижні.

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Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

Після подій 3 червня керівники армії заявили, що не будуть сідати за стіл переговорів з опозицією. Водночас згодом під тиском міжнародної спільноти військові визнали готовність до подальших перемовин, але опозиціонери виключили проведення переговорів, звинувативши військових у "вбивствах людей".