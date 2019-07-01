У Судані під час розгону мітингу загинули семеро людей

Під час розгону протестувальників у Судані в неділю загинули семеро людей.

Про це повідомляє AFP.

«Семеро людей було вбито в неділю, коли десятки тисяч суданських протестувальників вийшли на вулиці, щоб вимагати цивільне правління в першому масовому мітингу після кривавого розгону демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на вулиці суданської столиці Хартум вийшли десятки тисяч мітингувальників з вимогою формування громадянського уряду і передачі йому влади.

Маніфестації відбулися в 30-ту річницю путчу, який підтримали ісламісти. Тоді в результаті перевороту було повалено демократично обраний уряд країни, і до влади прийшов Омар аль-Башир, який аж до 12 квітня 2019 року перебував на посаді президента Судану.

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Вчорашній протест було організовано проти проведеного 3 червня силового розгону акції опозиції. Тоді, за даними опозиційних сил, загинули майже 120 людей. Військові, хоч і взяли на себе відповідальність за розгін акції, але говорять про значно меншу кількість загиблих - 61.

Фото: twitter.com/degner