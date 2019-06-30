У Судані військові розігнали протести сльозогінним газом

Щоб розігнати учасників проведеної в неділю, 30 червня, маніфестації в столиці Судану Хартумі, поліція застосувала сльозогінний газ.

Загалом на вулиці суданської столиці вийшли десятки тисяч мітингувальників, вимагаючи формування цивільного уряду та передачі йому влади. Маніфестації відбулися в 30-у річницю путчу, який підтримали ісламісти. Тоді внаслідок перевороту було повалено демократично обраний уряд країни й до влади прийшов Омар аль-Башир, котрий аж до 12 квітня 2019 року перебував на посаді президента Судану.

Організатором акції протесту виступала громадська організація SPA. За даними радіокомпанії RFI, напередодні військові провели обшуки в центральному офісі SPA та перешкодили їй провести пресконференцію.

Під час нинішньої акції маніфестанти протестували проти проведеного 3 червня силового розгону акції опозиції. Тоді, за даними опозиційних сил, загинуло майже 120 осіб. Військові, хоч і взяли на себе відповідальність на розгін акції, але говорять про значно меншу кількість загиблих - 61.

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

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Після подій 3 червня керівники армії заявили, що не будуть сідати за стіл переговорів з опозицією. Водночас згодом під тиском міжнародної спільноти військові визнали готовність до подальших перемовин, але опозиціонери виключили проведення переговорів, звинувативши військових у "вбивствах людей".