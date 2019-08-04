Берлін закликає Росію звільнити всіх мирних демонстрантів, затриманих у Москві

Офіційний Берлін у черговий раз висловив стурбованість перебігом подій у Москві та арештом великої кількості людей під час акції протесту в суботу, 3 серпня.

Позиція уряду ФРН висловлена в заяві Міністерства закордонних справ країни.

«Сотні учасників знову були заарештовані на демонстраціях в Москві. Арешти були аж ніяк непропорційними мирному характеру протестів», - йдеться у заяві.

У німецькому МЗС підкреслюють, що втручання у гарантоване право на мирні зібрання та свободу вираження поглядів, які повторюються у Росії, суперечить взятими РФ міжнародним зобов’язаннями та ставлять під сумнів право на вільні та чесні вибори.

Росія повинна ефективно захищати основні права своїх громадян, зазначається у заяві.

Також МЗС ФРН закликає до швидкого звільнення всіх мирних демонстрантів і включення до виборчих списків всіх незалежних кандидатів на виборах, які виконали необхідні вимоги.

Зі схожою заявою, як повідомляв Укрінформ, уряд Німеччини виступив і після попередньої акації протесту у Москві 27 липня.

У суботу, 3 серпня, у Москві пройшла чергова несанкціонована акція на підтримку опозиційних кандидатів, які не допущені на вибори до Мосміськдуми.

За даними порталу ОВД-Інфо, всього було затримано близько 1000 осіб. П'ятеро людей було госпіталізовано. Повідомляється також про 50 затриманих підлітків.

Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у Москві з середини липня. Неузгоджена акція протесту, яка відбулася 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.