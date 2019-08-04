Протести у Москві: затримали 1001 особу, більше 50 - неповнолітні

Російський правозахисний портал ОВС-інфо продовжує вести підрахунок кількості затриманих російськими силовиками на акції протесту, що проходила у суботу в Москві - на 14:00 неділі затриманих було вже 1001.

Про це ОВС-інфо повідомив у Telegram.

«Дані на 14:00 4 серпня. 1001 особу затримали у Москві під час акції «Повернемо собі право на вибори». Уточнили дані щодо затриманих вчора», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

У свою чергу, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістичними даними.

Водночас, російський Интерфакс повідомляє про те, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано більше 50 неповнолітніх. П'ятеро людей було госпіталізовано. На даний момент в клініці залишається одна людина, стан її задовільний, її також буде виписано найближчим часом.

Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена акція протесту, яка відбулася у суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ньому взяли 12 тис. осіб. кількість учасників акції - понад 22 тис. осіб.

Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми проходила 3 серпня у форматі «прогулянки» Бульварним кільцем Москви.