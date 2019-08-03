У Відні проведуть реформу паркування

"Я бачу для себе, що потрібно розглядати не просто кордони районів, а зони, близькі до життєвої ситуації людей, наприклад, від місця проживання до школи. Однак це має бути тісно узгоджено з районами, і закони повинні бути адаптовані. Я готовий до обговорення. Вбачаю при цьому не просто район, а місто як живий організм в цілому. Діджиталізація може значно допомогти в більш індивідуальному плануванні", - заявив Людвіг.

За словами мера, потрібно знайти більш гнучке і просте рішення. Зокрема, він висловився за введення так званих "індивідуалізованих" Parkpickerl, залежно від життєвої ситуації жителів окремих районів. При цьому Людвіг не підтримав ідею введення паркувальних дозволів для резидентів Відня з дією по всій території столиці.

Наразі у Відні у 19 з 23 районів – за винятком районів Гітцінг, Флорідсдорф, Донауштадт та Лізінг – введені так звані "всеоохоплючі короткочасові зони паркування". При цьому, правила паркування в зонах окремих районів можуть відрізнятися від інших – наприклад, як по максимальному часу перебування (від 2 до 3 години), так і по часу їх роботи (з 9.00 до 22.00 чи з 9.00 до 19.00). Водночас, для жителів цих районів існує можливість платно оформити дозвіл на тривале паркування (Parkpickerl), який видається на період від 3 до 24 місяців і дозволяє паркуватися у своєму районі на той час, який їм необхідний. Між тим, такий дозвіл діє лише в межах свого району, за винятком окремих випадках, коли він поширюється на деякі вулиці сусіднього району.

Поруч з цим, в окремих районах існують паркувальні місця лише для резидентів, які не можна займати навіть, якщо у водія є дійсний паркувальний талон. Також окремі правила діють щодо паркування на так званих "торговельних вулицях", де максимальний дозволений час стоянки становить 1,5 години для всіх водіїв, у т.ч. тих, хто має Parkpickerl.

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Плата за паркування в зонах короткочасової стоянки автомобілів є обов’язковою (за винятком жителів міста, які мають Parkpickerl і зупиняються у своєму районі проживання). При цьому, паркувальний талон потрібно мати вже з першої хвилини паркування. Перші 15 хвилин стоянки є безкоштовними, однак, і для цього потрібно мати відповідний безкоштовний талон на 15 хвилин. Платні паркувальні талони існують на 30 хв, 1 годину, 1,5 та 2 години. Вартість за 30 хвилин – 1,05 євро. На вулицях міста немає паркувальних автоматів, тож талони потрібно мати заздалегідь – їх можна придбати у кіосках з продажу тютюнових виробів, заправках, пунктах продажі білетів "Віденських ліній" чи відповідних автоматах, або ж здійснити оплату за допомогою мобільного телефону.