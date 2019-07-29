Мер Дніпра нагородив інспекторів з паркування за спробу евакуювати його машину

"Саме ці два хлопця позавчора хотіли поцупити мій «мерседес» на штрафмайданчик. Ігор і Віталік - звичайні співробітники Інспекції з паркувальних майданчиків, створеної в мерії зовсім нещодавно. Фактично - мої прямі підлеглі. ...Зустрівся, нагородив, прогулялися на свіжому повітрі, поговорили по роботі", - написав Філатов.

Раніше в мережі було опубліковано відео, де машину міського голови Дніпра Бориса Філатова намагалися підняти на евакуатор. Очевидець запитує у інспектора з паркування, чи знає він, чия це машина. Той відповідає, що це не має значення, оскільки автомобіль припаркований неправильно, а закон один для всіх.

Втім, відправити броньовану машину на штрафмайданчик не вдалося - вона виявилася занадто важкою для евакуатора.

Сам Філатов цього дня перебував в Одесі, а за кермом був його водій. Міський голова пообіцяв, що його покарають, а інспекторам збирається придбати потужніший евакуатор.

Фото: www.facebook.com/Borys Filatov