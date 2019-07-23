Філатов пояснив, чому просив Зеленського провести місцеві вибори достроково

Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив, навіщо і заради яких змін у містах він вчора звертався до Президента з проханням призначити позачергові місцеві вибори.

Про це Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Що це було?», - багато хто запитує. Тепер, після вчорашньої вечірньої заяви лідера партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова про те, що вибори до місцевих органів влади все-таки пройдуть у 2020, а не в цьому році, я можу розповісти, що це було. Так, дійсно, я вважаю, що вибори мерів і до місцевих рад потрібно провести достроково», - прокоментував Філатов.

Філатов пояснив, чому в країні потрібно перезавантажити систему місцевого самоврядування, в тому числі шляхом виборів.

«Та тому, що аж надто багато всіляких шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися. Міста, поліси, ще з часів Стародавньої Греції - це про боротьбу кланів. В основному, звичайно, за гроші», - написав він.

І навіть у Дніпрі, за його словами, незважаючи на те, що місто стабільно займає вже який рік перші місця у всіляких рейтингах «прозорості, відкритості, антикорупційності, etc», є розкрадання. Він додав, що йому доводиться виганяти своїх підлеглих з роботи і писати пачками заяви в прокуратуру.

При цьому перевибори, за словами Філатова, для нього не самоціль.

«На жаль, але, як і в першому випадку, коли я виступав на форумі Порошенка (тоді Президента України Петра Порошенка - ред.) з програмними речами, так і зараз, ніхто знову так і не вловив суть речей. Як завжди, суть речей у нашій країні нікому нецікава ... Тоді кричали: «Прийшов Петю висувати на новий строк», зараз кричать: «Вирішив Вові допомогти узурпувати владу». А я ж, хлопці, тут не про Петю з Вовою. А про Кодекс місцевого самоврядування», - уточнив Філатов.

Він також назвав головні питання, які необхідно вирішити в місцевому самоврядуванні.

«Перестаньте грабувати міста перед кожним ухваленням держбюджету. Віддайте громадам екологічний контроль. Саме ми дихаємо всякою поганню, а не чиновники з Києва, які торгують квотами на викиди. Створіть муніципальну поліцію громадського порядку, яка підпорядковується місцевій владі, як у всьому цивілізованому світі», - запропонував Філатов.

Він також пропонує розібратися, нарешті, з ігровими залами, що заполонили наші міста: "Або забороніть взагалі або дозвольте. Але не можна стригти роками з цього бабки і сидіти, робити вигляд, що цієї проблеми не існує", - зазначає Філатов.

Також серед його пропозицій - створення інституту мирових суддів, які вирішуватимуть суперечки «за межу», і яких мають обирати самі люди.

"Віддайте містам можливість адмініструвати власні податки. ДФС не хоче цим займатися. Скоротіть кількість депутатів - дармоїдів. Наприклад, у місті Портленд, штату Орегон на мільйон осіб і бюджет у мільярди доларів - всього 5 депутатів. П'ять !!! А не 64, як у Дніпрі», - написав Філатов.

Читайте також: Мер Дніпра просить Зеленського оголосити дострокові місцеві вибори

Звернувши увагу на те, що пропрезидентська партія «Слуга народу» перемагає на виборах, він зазначив, що у Президента «тепер абсолютна влада. І абсолютна відповідальність ... Працюйте. І ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування».

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до Президента України Володимира Зеленського з приводу муніципальної реформи і якнайшвидшого проведення місцевих виборів.