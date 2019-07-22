Мер Дніпра просить Зеленського оголосити дострокові місцеві вибори

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до Президента України Володимира Зеленського з приводу муніципальної реформи і якнайшвидшого проведення місцевих виборів.

Про це Філатов заявив журналістам у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Країна потребує повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність, і це можна зробити тільки одним способом: оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему", - заявив Філатов.

На його думку, цю ініціативу повинні підтримати, в першу чергу, лідери місцевого самоврядування, інші мери міст, ОТГ.

Крім того, Філатов просить Зеленського прискорити завершення реформи децентралізації. "Вона має стати не просто фінансовою, але в тому числі й реальною", - наголосив Філатов.

На його думку, для цього необхідно внести відповідні зміни до Конституції, ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування.

При цьому Філатов вважає, що громадам необхідно передати екологічний контроль, а також адміністрування місцевих податків, громади повинні створити поліцію муніципального громадського порядку. Ще, на його думку, необхідно запровадити інститут мирових суддів з ліберальних людей, які користуються довірою, ліцензувати гральний бізнес та обмежити його розміщення.

"І найголовніше - необхідно скоротити кількість депутатів у два, а краще в три рази", - запропонував мер Дніпра.

Він наголосив, що в результаті проведення парламентських виборів у країні з'явилася політична сила, яка має можливість і волю самостійно встановлювати правила гри.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня на брифінгу в штабі партії "Слуга народу" після оголошення результатів екзитполів Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендує "не розслаблятися" в питанні проведення місцевих виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у 2020 році.