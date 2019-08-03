Британія подякувала США за нові санкції проти РФ
Укрінформ
Сполучене Королівство вітає запровадження США нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.
Про це глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб повідомив у своєму Twitter.
«Ми вітаємо незмінну підтримку США з введенням санкцій за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервового агента в Солсбері», - написав він.
Глава британського МЗС також підкреслив, що продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти і дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків».
Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США заявив про введення другого пакету санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у 2018 році.