Британія подякувала США за нові санкції проти РФ

«Ми вітаємо незмінну підтримку США з введенням санкцій за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервового агента в Солсбері», - написав він.

Глава британського МЗС також підкреслив, що продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти і дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків».

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Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США заявив про введення другого пакету санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у 2018 році.