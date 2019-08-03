У США оголосили про нові санкції проти Росії

«Сьогодні США оголошують про другий пакет санкцій щодо Росії після використання нервово-паралітичного агента Новачок під час замаху на Сергія і Юлію Скрипалів 4 березня 2018 року», - йдеться в заяві.

Нові санкції передбачають три обмежувальні заходи.

По-перше, США перешкоджатиме тому, щоб Росії надавали будь-які позики, фінансову або технічну допомогу з боку міжнародних інститутів, наприклад Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

По-друге, американським банкам заборонять брати участь у первинному продажі суверенного боргу не в рублях і надавати кредити уряду РФ в іноземній валюті.

По-третє, США посилить для Росії процедури ліцензування на низку американських товарів і технологій.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені знепритомленими у британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новачок» російського походження.

В Організації щодо заборони хімічної зброї прийшли до висновку, що влада Британії правильно ідентифікувала речовину, якою було отруєно Скрипалів, і підтвердили її російське походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння «Новачком» двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер, 45-річний Чарлі Роулі, вижив.