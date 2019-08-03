Аеропорт Хітроу в Лондоні скасував понад 170 рейсів через страйк

«Аеропорт Хітроу заявив про скасування 172 рейсів на даний момент», - йдеться в повідомленні.

Скасування стосується рейсів, запланованих на понеділок і вівторок, 5-6 серпня. Очікується, що страйки, організовані найбільшою у Великій Британії профспілкою Unite, вплинуть на поїздки майже 90 000 пасажирів і призведуть до скасування приблизно п'ятої частини рейсів з аеропорту.

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Крім того, 10 та 11 серпня очікуються скасування рейсів з аеропорту Гатвік — співробітники служби безпеки аеропорту вийдуть на 48-годинний страйк через розбіжності з приводу ставок виплат малозабезпеченим.