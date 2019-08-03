У Японії стратили двох засуджених за вбивства

У Японії стратили через повішення двох засуджених за вбивства. Це перші смертні вироки, приведені у виконання у країні нинішнього року.

Про це повідомляє Daily Mail.

«У Японії повісили двох убивць – 64-річного Коїчі Шої та 50-річного Ясунорі Сузукі. Це перші страти, здійснені японською владою в 2019 році», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, торік у Японії стратили 15 осіб, і це найбільша кількість в історії Країни сонця на сході.

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Нині ж на смертну кару в цій країні очікують 100 ув’язнених.

Японія є однією з небагатьох розвинених держав світу, де досі практикується страта злочинців. При чому суспільна підтримка смертної кари є традиційно високою.