Євросоюз знову закликав Білорусь скасувати вищу міру покарання

Євросоюз вкотре закликав владу Білорусі припинити практику застосування вищої міри покарання та нагадав, що країна залишається єдиною у Європі, де така кара все ще застосовується.

Відповідну заяву поширив речник Євросоюзу після повідомлень про чергову страту у Білорусі двох осіб. Документ оприлюднений на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

«Європейський Союз висловлює щирі співчуття родинам та друзям жертв злочинів, які були скоєні. Разом з цим, ЄС підтверджує свою рішучу опозицію проти вищої міри покарання за всіх обставин, та закликає Білорусь ввести мораторій на виконання смертних вироків в якості першого кроку до їх повної заборони», - йдеться у заяві Євросоюзу.

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Речник нагадав, що смертна кара порушує невід’ємне право на життя, яке гарантується Загальною декларацією з прав людини, та є жорстоким, негуманним та принижуючим покаранням.

«Продовження застосування смертної кари суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, яка все ще застосовує смертну кару», - наголошується в заяві Євросоюзу.