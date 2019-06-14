Євросоюз знову закликав Білорусь скасувати вищу міру покарання

Євросоюз знову закликав Білорусь скасувати вищу міру покарання

Укрінформ
Євросоюз вкотре закликав владу Білорусі припинити практику застосування вищої міри покарання та нагадав, що країна залишається єдиною у Європі, де така кара все ще застосовується.

Відповідну заяву поширив речник Євросоюзу після повідомлень про чергову страту у Білорусі двох осіб. Документ оприлюднений на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

«Європейський Союз висловлює щирі співчуття родинам та друзям жертв злочинів, які були скоєні. Разом з цим, ЄС підтверджує свою рішучу опозицію проти вищої міри покарання за всіх обставин, та закликає Білорусь ввести мораторій на виконання смертних вироків в якості першого кроку до їх повної заборони», - йдеться у заяві Євросоюзу.

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Речник нагадав, що смертна кара порушує невід’ємне право на життя, яке гарантується Загальною декларацією з прав людини, та є жорстоким, негуманним та принижуючим покаранням.

«Продовження застосування смертної кари суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, яка все ще застосовує смертну кару», - наголошується в заяві Євросоюзу.

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