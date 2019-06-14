Штати продовжили санкції проти Білорусі

Штати продовжили санкції проти Білорусі

Укрінформ
Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення продовжити режим санкцій відносно Білорусі ще на рік.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

Мається на увазі збереження в силі обмежувальних заходів, запроваджених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.

"Дії та політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують представляти загрозу національної безпеки й зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

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Згідно з документом, під "блокування власності та майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, які порушують права людини та причетні до корупції".

Підписаний нинішнім президентом США Дональдом Трампом документ спрямований Конгресу США.

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Нагадаємо: у червні у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство трьох людей. Раніше Рада Європи закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування.

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