Штати продовжили санкції проти Білорусі
Про це йдеться в заяві Білого дому.
Мається на увазі збереження в силі обмежувальних заходів, запроваджених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.
"Дії та політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують представляти загрозу національної безпеки й зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.
Згідно з документом, під "блокування власності та майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, які порушують права людини та причетні до корупції".
Підписаний нинішнім президентом США Дональдом Трампом документ спрямований Конгресу США.
Нагадаємо: у червні у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство трьох людей. Раніше Рада Європи закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування.