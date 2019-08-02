Німеччина не компенсувала шкоду, завдану Польщі під час Другої світової - Чапутович

Питання репарацій від Німеччини за завдану Польщі під час Другої світової війни шкоду не є закритим.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, який разом з німецьким колегою Гайко Маасом зустрівся у четвер у Варшаві з польською та німецькою молоддю у музеї Варшавського повстання з нагоди 75-ї річниці його початку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Шкоду, завдану Польщі і полякам, винуватець не компенсував. Поляки самостійно, власними зусиллями і своєю працею відбудували знищену столицю. Цей факт є чіткою ілюстрацією ширшої проблеми, яка не дає нам, полякам, визнати справу репарацій закритою”, - підкреслив Чапутович.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Маас заявив у Варшаві, що Німеччина вважає тему репарацій для Польщі з юридичної точки зори закритою.

У Сеймі Польщі діє депутатська група групи з оцінки втрат Польщі у роки Другої світової війни. Керівник цієї групи заявляв, що Польща має право вимагати компенсацію від Німеччини в розмірі 850 млрд доларів за знищене майно і людей, убитих під час Другої світової війни.

Натомість, у Німеччині наголошують, що це питання було врегульоване у 1953 році.

Фото: Tymon Markowski / MFA