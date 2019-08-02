Трамп запровадив нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у британському Солсбері.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на двох американських чиновників.

“Президент Дональд Трамп підписав виконавче розпорядження про введення санкцій проти Росії за використання хімічної зброї під час нападу у 2018 році на російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку”, - йдеться у повідомленні.

Раніше члени Комітету із закордонних справ Палати представників демократ Еліот Енгел та республіканець Майкл МакКол закликали Дональда Трампа ввести другий раунд санкцій проти РФ через минулорічне отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Згодом держдеп США прийняв рішення про введення в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року. Відповідно до закону, санкції вводять в два етапи.

Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної і біологічної зброї і не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.