Москва вирішила карати іноземні ЗМІ мільйонними штрафами

Російський Роскомнагляд вирішив у відповідь на оштрафування російського пропагандистського каналу Russia Today британською владою штрафувати іноземні ЗМІ.

Про це повідомляє Interfax.

"Поправки до законів про іноземні ЗМІ, які Роскомнагляд хоче підготувати, щоб забезпечити дзеркальну відповідь на утиск російських ЗМІ за кордоном, будуть передбачати мільйонні штрафи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запропоновані штрафи будуть співмірні з тими, які за кордоном будуть стягувати з російських ЗМІ.

Це рішення ухвалено після того, як британський медіарегулятор Ofcom оштрафував на 200 тисяч фунтів російський телеканал Russia Today за упереджену подачу матеріалу.