У Росії арештували актора за роль п'яного ДАІшника

У Росії актора театру "Современник" Дмитра Смолєва заарештували на вісім діб через відео, де він зіграв п'яного ДАІшника.

Як повідомив "Інтерфакс", артиста визнали винним у дрібному хуліганстві та незаконному носінні форми.

“Арешт і взяття під варту артиста, який зіграв п`яного мента, — за "дискредитацію співробітників органів МВС" і за "назаконне носіння форми" — це вже навіть не Кафка і не Оруелл, і навіть не Сорокін. Цій маячні аналогів у світі немає, як і подібних прецедентів у історії!" - пише у своєму блозі журналіст "Еха Москви" Ксенія Ларіна.

За її словами, актора затримали прямо в театрі, в день вистави «Дюма», де він грає головну роль, і ввечері до глядачів вийшов режисер Михайло Єфремов і пояснив причину термінової заміни артиста в ролі Д'Артан'яна.