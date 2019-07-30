Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року

Тридцять вісім відсотків опитаних росіян не хочуть, щоб Володимир Путін був президентом РФ після 2024 року. Кількість тих, які заявляють, що хочуть, щоб Путін залишився президентом РФ після 2024 року, за два роки скоротилося з 67 до 54%.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на опитування "Левада-центру".

38% росіян не хотіли б, щоб Путін залишився в Кремлі після нинішнього терміну. Рік тому так вважали на 11% менше. 54% росіян хочуть, щоб Путін залишився президентом після 2024 року. Два роки тому того ж хотіли 67% опитаних.

Частка опитаних, які обрали відповідь «Люди сподіваються, що Путін надалі зможе впоратися з проблемами країни», становила 24% - це мінімум з 2001 року. Одночасно частка тих, хто пояснює довіру до Путіна відсутністю альтернатив, становила 43% - це максимальний показник з 2001 року.

Читайте також: Кожен десятий росіянин зазнавав тортур з боку силовиків

Директор "Левада-центру" Лев Гудков пояснив динаміку показників так: люди стали рідше сподіватися, що Путін виведе російську економіку з важкої ситуації. За словами соціолога, найбільш критичні до президента люди від 25 до 30 років, відносно більш освічені й забезпечені, які скоро почнуть визначати громадську думку, рейтинг же Путіна тримається на його безальтернативності.