Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року
Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на опитування "Левада-центру".
38% росіян не хотіли б, щоб Путін залишився в Кремлі після нинішнього терміну. Рік тому так вважали на 11% менше. 54% росіян хочуть, щоб Путін залишився президентом після 2024 року. Два роки тому того ж хотіли 67% опитаних.
Частка опитаних, які обрали відповідь «Люди сподіваються, що Путін надалі зможе впоратися з проблемами країни», становила 24% - це мінімум з 2001 року. Одночасно частка тих, хто пояснює довіру до Путіна відсутністю альтернатив, становила 43% - це максимальний показник з 2001 року.
Директор "Левада-центру" Лев Гудков пояснив динаміку показників так: люди стали рідше сподіватися, що Путін виведе російську економіку з важкої ситуації. За словами соціолога, найбільш критичні до президента люди від 25 до 30 років, відносно більш освічені й забезпечені, які скоро почнуть визначати громадську думку, рейтинг же Путіна тримається на його безальтернативності.