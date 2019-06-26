Кожен десятий росіянин зазнавав тортур з боку силовиків

Тортур з боку російських силовиків зазнавав що десятий громадянин РФ.

Про це свідчать дані опитування Левада-центру, проведеного на замовлення правозахисної організації «Комітет проти тортур» і приуроченого до Міжнародного дня на підтримку жертв тортур 26 червня.

«Загалом кількість випадків загрози застосування насильства або його застосування по всій вибірці становить 10%. У перерахунку до числа респондентів, які мали конфліктний досвід взаємодії зі співробітниками правоохоронних органів, частка тих, хто відповів ствердно, становить 35%. Іншими словами, що третій конфлікт громадянина (Росії - ред.) зі «співробітниками» переріс у більш серйозну ситуацію, в якій співробітники поліції, ФСБ, СК (слідком - ред.), ГП (Генпрокуратура - ред.) та інших відомств застосовували насильство або погрожували його застосуванням», - йдеться у дослідженні.

75 відсотків росіян, які заявили про тортури, пояснили, що насильство застосовувалося для приниження і залякування. У половині випадків співробітники правоохоронних органів катували з метою отримати зізнавальні свідчення або іншу інформацію від затриманих. У третині випадків затримані вважають, що над ними чинили насильство для покарання.

Щочетвертий росіянин, який пережив катування, заявив, що поліція чинила тиск на їхніх родичів. При цьому в половині випадків до них також застосовувалися тортури.

Близько 60 відсотків опитаних вважають тортури неприпустимими, але тільки третина з них заявили, що готові захищати свої права. Майже 30 відсотків допускають застосування тортур у виняткових випадках заради порятунку чужого життя і відносно тих, хто вчинив тяжкий насильницький злочин. 39 відсотків респондентів вважають, що боротьба з тортурами вдарить по розкриваності злочинів.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков засумнівався в результатах опитування Левада-центру, повідомляє Інтерфакс. Він заявив, що необхідно з'ясувати, яка методологія дослідження, і дізнатися, яке саме питання піднімалося. Пєсков також попросив журналістів, які взяли участь у пресконференції, розповісти, хто з них зазнавав тортур з боку правоохоронних органів, зазначивши, що їх "понад 30 осіб". А коли йому нагадали про Івана Голунова, сказав, що "це окремий випадок".

За даними ЗМІ і правозахисників, від тортур, які застосовують у Росії співробітники поліції, Слідчого комітету, ФСВП і ФСБ, у 2018 році постраждали близько 100 осіб, щонайменше шість загинули. За перше півріччя 2019 року в "Комітет проти тортур" надійшло 122 скарги на тортури.

Раніше Генпрокуратура РФ повідомила, що перевірка виявила застосування тортур ув'язнених співробітниками Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у щодругому суб'єкті країни: 70 відсотків встановлених тортур відбувалися у виправних колоніях.

У 2018 році ФСВП опинилася в центрі кількох скандалів, пов'язаних з тортурами і побиттям в'язнів. Особливу увагу привернула ситуація в Ярославській колонії №1. У липні "Новая газета" опублікувала відеозапис того, як співробітники ФСВП б'ють ув'язненого. Після цього Слідчий комітет порушив кримінальні справи про перевищення посадових повноважень.