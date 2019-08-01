Глава МЗС Німеччини вибачився перед поляками за злочини нацизму

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас попросив вибачення у жителів Варшави та всіх поляків за злочини нацистської Німеччини.

Про це він заявив під час виступу в польській столиці 1 серпня, у 75-ту річницю Варшавського повстання, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Злочини, скоєні 75 років тому німцями та від імені німецької нації проти цього міста та його жителів, важко передати слова… І Німеччина несе відповідальність за цей жах… Я приїхав сюди, тому що шаную загиблих та родини загиблих та поранених, тому що хочу попросити у польського народу вибачення. Мені соромно за те, що було зроблено з вашою країною німцями та від імені німців", - сказав Маас.

Він також вибачився за те, що ця історія дуже довго зберігалася в таємниці після війни.

Руйнування столиці Польщі німецький міністр назвав особливо похмурою сторінкою минулої війни, навмисним удар по тому всьому, що складає польську ідентичність.

Маас зазначив, що лише спільна пам’ять прокладає шлях до спільного майбутнього, і пообіцяв докладати зусиль, аби про такі сторінки історії ФРН знали більше.

Глава МЗС Німеччини також зазначив, що повстання 1 серпня 1944 року проклало, серед іншого, шлях полякам до свободи, але "тим трагічніше, що навіть після 1945 року їм довелося чекати майже півстоліття на свою свободу".

Для німців, за словами представника цієї нації, велике щастя сьогодні жити з Польщею як рівноправні партнери в об’єднаній Європі. Звичайно, зазначив Маас, країни мають подекуди різні погляди на деякі питання, але це не повинно їх розділяти, і не розділить. Він запевнив, що розбіжності, які країни переживають загалом у Європі, буде подолано, адже розділення "викликає неймовірний біль". Маас закликав формувати відповідальність та готовність йти на компроміс у розумінні Європи.

Як повідомлялося, Варшавське повстання було найбільшим повстанням проти гітлерівців в роки війни у Європі. За 63 дні боротьби у Варшаві загинуло 18 тис. повстанців, 25 тис. отримали поранення. Втрати цивільного населення склали 180 тис. людей. Решту жителів міста – близько пів мільйона – було вигнано з міста, а місто було майже повністю знищено гітлерівцями.

Варшавські повстанці очікували на допомогу радянських військ, які наближалися до Варшави, але її так і не отримали.