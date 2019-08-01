Тема німецьких репарацій для Польщі вже закрита - Маас

Німеччина вважає вичерпаною тему виплати Польщі репарацій за втрати в роки Другої світової війни.

Про це у Варшаві на спільній прес-конференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем заявив його німецький колега Гайко Маас, передає кореспондент Укрінформу,

“З юридичного погляду ця справа для нас (німців - ред.) закрита”, - заявив Маас.

Однак він додав, що у плані історичної пам’яті та моральної відповідальності німців за злочини проти поляків ця справа “ніколи не буде закритою”.

У цьому контексті Маас подякував Чапутовичу за запрошення до Варшави на офіційні заходи з приводу 75-річчя початку Варшавського повстання, що відзначається 1 серпня.

Своєю чергою глава польської дипломатії наголосив, що Варшаві й Берліну не слід уникати складних питань у двосторонніх відносинах, серед яких і тема репарацій. За його словами, поляки відчувають “деяку несправедливість”, вважаючи, що не отримали належної компенсації за кривду, завдану німцями в роки війни.

Чапутович повідомив, що МЗС зараз очікує на результати роботи депутатської групи з оцінки втрат Польщі в роки Другої світової війни, і це буде підставою для подальшої дискусії з цього приводу.

Як повідомляв Укрінформ, голова депутатської групи з оцінки втрат Польщі в роки Другої світової війни Аркадіуш Мулярчик заявив, що його країна має право вимагати компенсацію від Німеччини в розмірі 850 млрд доларів за знищене майно і людей, убитих під час Другої світової війни.

Раніше Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарації, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році. Утім, представники польської влади не погоджуються з цим твердженням.