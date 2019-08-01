Дим від пожеж у Сибіру дістався США та Канади

Дим від пожеж у Сибіру поширився на Аляску та деякі частини західного узбережжя Канади.

Про це свідчать знімки із супутників, повідомляє NASA.

"Дим від сибірських пожеж подолав східну частину Росії і тепер помітний на Алясці, де він, можливо, змішався з димом від місцевих пожеж", - заявив Колін Сефтор, фахівець із вивчення атмосфери в Центрі космічних польотів імені Годдарда.

Він також зауважив, що окрім того дим поширився уздовж західного узбережжя Канади, над східною частиною Тихого океану, а також - над Ванкувером і Сіетлом.

Як повідомлялося, в Сибіру горять ліси. Станом на 1 серпня на території РФ зафіксовано майже 470 пожеж у лісах загальною площею понад 2,9 млн гектарів. Режим надзвичайної ситуації через складну пожежонебезпечну обстановку діє в Іркутській області, Красноярському краї, у двох районах Бурятії, одному районі Якутії.