Сибір у вогні: росіяни вирішили штучно викликати дощі

У Красноярському краї та Іркутській області РФ будуть штучно викликати опади для боротьби з лісовими пожежами.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу федеральної Авіалісохорони.

"Сьогодні, 1 серпня, спеціальний літак-зондирувальник Ан-26 злетів в Іркутську і взяв курс на північ Іркутської області. Там, у районі дії лісових пожеж у Казачинсько-Ленському, Киренському і Усть-Кутському районах, спостерігаються умови для розвитку хмарності, придатної для проведення робіт зі штучного викликання опадів в цілях боротьби з лісовими пожежами", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Опади будуть викликані за допомогою запуску у хмари спеціальних піропатронів з йодистим сріблом.

Пізніше Ан-26 полетить в Евенкійський район Красноярського краю. Там, за оцінками фахівців, теж накопичилися придатні для штучного викликання дощу хмари.

Станом на 1 серпня на території РФ зафіксовано майже 470 загорянь в лісах загальною площею понад 2,9 млн гектарів. Режим НС через складну пожежонебезпечну обстановку діє в Іркутській області, Красноярському краї, у двох районах Бурятії, одному районі Якутії.